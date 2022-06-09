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В каждом новом районе России могут появиться ночлежки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Градостроительный кодекс РФ предложили внести положение об обязательном создании ночлежек при планировании районов, а также развитии сети подобных объектов по стране. Письмо с подписью члена комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Александра Якубовского направили вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой и главе Минстроя Иреку Файзуллину. С копией документа ознакомились «Известия».

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Сегодня в России дефицит таких объектов, оказавшиеся в беде люди не могут получить помощь, сказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. По его словам, сейчас функцию ночлежек фактически выполняют вокзалы, теплотрассы, подъезды жилых домов.

Основная причина сложившейся ситуации — отсутствие в Градостроительном кодексе РФ норм, обязывающих при территориальном планировании и градостроительном проектировании предусматривать такие объекты, сказано в письме Александра Якубовского.

«Важно оперативно оказывать на государственном уровне им поддержку, чтобы люди могли как можно скорее вернуться к нормальному и безопасному образу жизни, тем более социальная направленность нашего государства зафиксирована в Конституции», — уверен парламентарий.

Бездомными могут стать жертвы домашнего насилия или мошенников, сказала руководитель благотворительного фонда, член экспертного совета уполномоченного по правам человека по Москве Регина Юрьева. Также на улице зачастую оказываются люди, приезжающие на заработки в большие города, которых обманули работодатели и не выплатили зарплату. Людям бывает стыдно вернуться домой, в поисках ночлега они попадают на вокзал, отметила эксперт.

По мнению первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, межрегиональная государственная программа поспособствует централизации и увеличению эффективности помощи за счет введения единых норм и общего реестра.

Подробнее читайте в эксклюзивном репортаже «Известий»:

С местом жительства: в каждом новом районе могут появиться ночлежки

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