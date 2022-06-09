Реклама
Прямой эфир

Цены в Zara и Massimo Dutti после возвращения на рынок РФ могут вырасти

0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После открытия в России магазинов испанской группы Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti и другие) цены в них могут вырасти. Это произойдет в том числе из-за повышения расходов на логистику и издержек по другим операционным процессам. Об этом «Известиям» рассказали в консалтинговой компании CORE.XP.

Открытие дверей: часть магазинов Zara и Massimo Dutti могут возобновить работу в июне
Стоит ли ждать подорожания товаров в них

В магазинах группы Inditex, которые планируется открыть уже летом, товары могут подорожать. Это случится из-за того, что у компании возросли расходы на логистику, операционные издержки также подскочили, рассказала «Известиям» глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько.

Хотя эксперт не исключила, что испанский холдинг будет стремиться сдержать рост стоимости продукции за счет жесткой экономии на других расходах.

«Цены будут сильно зависеть от того, на каких условиях вернется ритейлер. Конечно, логистические сложности возникают сейчас у всех торговых сетей. Этот фактор должен оказать влияние на стоимость товаров», — сказал «Известиям» президент Союзлегпрома Андрей Разбродин.

Есть и другие факторы, которые будут оказывать давление на компании: например, уже известно, что в Индии неурожай хлопка, это будет влиять на производство одежды в мире.

«Но на практике ситуация может быть другой. Компания понимает, что, пока магазины были закрыты, люди переориентировались на другие сети. Их нужно будет возвращать. В итоге она может запустить первые продажи со скидками», — добавил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Летом будет Zara: цены после возвращения мировых брендов могут вырасти

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022