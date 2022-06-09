Цены в Zara и Massimo Dutti после возвращения на рынок РФ могут вырасти

После открытия в России магазинов испанской группы Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti и другие) цены в них могут вырасти. Это произойдет в том числе из-за повышения расходов на логистику и издержек по другим операционным процессам. Об этом «Известиям» рассказали в консалтинговой компании CORE.XP.

В магазинах группы Inditex, которые планируется открыть уже летом, товары могут подорожать. Это случится из-за того, что у компании возросли расходы на логистику, операционные издержки также подскочили, рассказала «Известиям» глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько.

Хотя эксперт не исключила, что испанский холдинг будет стремиться сдержать рост стоимости продукции за счет жесткой экономии на других расходах.

«Цены будут сильно зависеть от того, на каких условиях вернется ритейлер. Конечно, логистические сложности возникают сейчас у всех торговых сетей. Этот фактор должен оказать влияние на стоимость товаров», — сказал «Известиям» президент Союзлегпрома Андрей Разбродин.

Есть и другие факторы, которые будут оказывать давление на компании: например, уже известно, что в Индии неурожай хлопка, это будет влиять на производство одежды в мире.

«Но на практике ситуация может быть другой. Компания понимает, что, пока магазины были закрыты, люди переориентировались на другие сети. Их нужно будет возвращать. В итоге она может запустить первые продажи со скидками», — добавил эксперт.

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Летом будет Zara: цены после возвращения мировых брендов могут вырасти