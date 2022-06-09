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Под «Азовсталью» не нашли ни одного подземного города

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Военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм одним из первых спустился в бункеры, где скрывались боевики на территории «Азовстали».

Слом сопротивления: гарнизон «Азовстали» сдался в полном составе
Все подземные сооружения завода перешли под контроль российских войск

По его словам, несмотря на распространенное мнение, под «Азовсталью» не было единого подземного города. Под цехами располагались бетонированные защищенные бункеры, но они не связаны между собой. Поэтому в жилых бункерах быстро заканчивалось питание и боеприпасы. И чтобы получать продовольствие и пополнить боезапас, боевикам приходилось выходить из своих подземных «нор» на улицу и бежать к бункерам-складам.

Союзное командование сразу поняло, что такие тропки между жилыми бункерами и подземными хранилищами — самое уязвимое место обороны «Азовстали». Поэтому на первом этапе по территории завода наносились непрерывные артиллерийские и авиационные удары. Они изолировали боевиков в своих подземельях и не давали перемещаться по территории комбината.

Позже к точеной работе приступили тяжелые системы вооружения — дальние бомбардировщики Ту-22М3 с трехтонными бомбами на борту и сверхтяжелые минометы 2С4 «Тюльпан». Они уже выбивали подземные хранилища и склады. С моря огнем 76-мм орудий по заводу действовали корабли Черноморского флота.

Но артиллерийские и авиаудары не могли полностью изолировать ВСУ. Чтобы установить контроль над заводом нужно было взять рукотворные шлаковые горы. Размещенные на их вершине огневые средства уверено бы поражали всю территорию «Азовстали».

На штурм гор пошли морпехи ВС РФ и силы ДНР. Это был тяжелый бой. Штурмовые отряды высадились на лодках с моря и с боями продвигались по узким тропкам к вершинам. Им противостояли не обычные нацгвардейцы и морские пехотинцы, а боевики «Азова».

Несмотря на ожесточенное сопротивление, союзные сил выбили противника и взяли «горы» под свой контроль. С этого момента шансов на спасение у украинских боевиков уже не осталось. Через несколько дней они запросили переговоры и пошли на капитуляцию.

Подробнее читайте в эксклюзивном репортаже «Известий»:

Промзона отчуждения: что осталось от «Азовстали» после месяца боев

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