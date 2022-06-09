Прирост самозанятых IT-специалистов достиг 57% за три месяца

За последние три месяца текущего года прирост высококвалифицированных IT-исполнителей достиг 57%, следует из результатов исследования, проведенного аналитиками онлайн-сервиса услуг YouDo. Текст исследования имеется в распоряжении «Известий».

Согласно исследованию, с 24 февраля прирост новых исполнителей в категориях «Компьютерная помощь» и «Разработка ПО» на YouDo составил 57%. Причем самый активный рост пришелся на период с марта по апрель — на 68% больше, чем месяцем ранее.

Чаще всего специалисты разрабатывают сайты под ключ, оказывают услуги по программированию, доработке и поддержке сайтов, создают скрипты и ботов, а также устанавливают и настраивают операционные системы и программы.

При этом исполнители в сфере информационных технологий стали чаще подтверждать статус самозанятого на сервисе — прирост почти на треть (31%).

По мнению представителя пресс-службы YouDo Анастасии Володиной, такой тренд прежде всего связан с уходом с российского рынка иностранных сервисов подработки, например Fiverr и Upwork. Кроме того, специалисты столкнулись со сложностями при получении выплат от зарубежных клиентов. Множество IT-фрилансеров, ранее сотрудничавших с иностранными клиентами, сегодня вынуждены искать заказчиков уже на внутреннем рынке.

С конца февраля спрос на специалистов в IT-категориях увеличился на 63%. Это связано с серьезными сокращениями и оптимизацией бизнеса — многие компании стали активнее обращаться за услугами на аутсорсе, чаще всего в рамках проектной работы.

Средний чек в категории «Разработка ПО» c 24 февраля вырос на 16%, а по сравнению с 2021 годом — на 20%. Сегодня он составляет 21 300 рублей. Стоимость услуг в категории «Компьютерная помощь» за три месяца выросла на 13%, а за год — больше чем на четверть (26%). Сейчас средняя стоимость составляет 3527 рублей.

Самыми популярными услугами в категории «Разработка ПО» в июне текущего года стали разработка сайта под ключ, доработка и поддержка сайта, создание лендингов, программирование и разработка мобильных приложений. В категории «Компьютерная помощь» — установка и настройка операционных систем и программ, ремонт компьютеров и ноутбуков, настройка интернета и Wi-Fi, консультация и обучение, восстановление данных.

27 мая глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что, согласно данным SIM-карт российских сотовых операторов, в РФ вернулось порядка 85% уехавших ранее IT-специалистов. Мишустин указал на влияние своевременно принятых мер поддержки отрасли как оперативных ответов на возникающие вызовы. Следующей задачей, по словам премьер-министра, является необходимость определить стратегию, которая будет эффективна в долгосрочной перспективе.

2 марта в правительстве анонсировали меры поддержки сотрудников IT-компаний. Среди них — грантовая поддержка перспективных отечественных решений в этой области, повышение зарплаты, льготная ипотека для сотрудников IT-компаний, отсрочка от армии и др.

Еще в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин отмечал, что поддержка IT-отрасли для государства является одной из ключевых задач.