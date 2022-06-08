Эксперты ЭИСИ оценили предстоящую избирательную кампанию как высококонкурентную

Круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Единые дни голосования 2022: на старте избирательной кампании» состоялся 8 июня на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня».

Эксперты в области внутренней политики обсудили предстоящую избирательную кампанию, ее стартовые условия и перспективы.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что во время региональных выборов необходимо внимательно следить за федеральным контекстом.

Он сообщил, что социологические опросы отмечают хорошие стартовые возможности партии «Единая Россия». Ее рейтинг в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 10 пунктов, достигнув значения 41%. КПРФ и ЛДПР поддерживают 10%, «Справедливую Россию» и партию «Новые люди» по 3%.

«Сейчас мы можем заметить две тенденции — сильный рост рейтинга партии «Единая Россия» и ослабление рейтинга «Справедливой России», — сказал Чеснаков.

Политолог Анна Федорова отметила три технологических фактора, которые в значительной степени повлияют на предстоящую избирательную кампанию: сроки ее проведения, эмоциональный фон избирателей, консолидация политических сил по федеральной повестке.

Жесткие избирательные кампании, по мнению директора Центра политического анализа Павла Данилина, пройдут в Ярославской и Томской областях. Например, в Ярославской области на прошлых выборах разрыв между парламентскими партиями был минимальным. Кроме того, в парламент прошли два одномандатника, которые не представляли партию власти.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский заявил, что предстоящая кампания будет интересная в плане конкуренции.

«Нас ждет очень интересная кампания, будем ждать этапа выдвижения, для того чтобы посмотреть, что будет происходить с уровнем конкуренции, со структурой кандидатов. В течение последних лет интерес к региональным выборам был, и я считаю, что это очень правильное решение о сохранении выборных кампаний, несмотря на ту дискуссию, которая была», — сказал он.

Исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», заместитель председателя координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате Российской Федерации Алена Булгакова также констатировала большой интерес к предстоящей кампании с точки зрения ее открытости, плюрализма и участия в ней сильных игроков.

Эксперт разъяснила, что продолжается работа по развитию цифровых ресурсов и мощностей, для того чтобы избирательный процесс был доступнее и удобнее.

«При расширении территориального охвата, при включении тех регионов, которые не были ранее включены в процедуру дистанционного электронного голосования, сегодня очень важно, что сохраняется опыт и те наработки, которые уже есть. Более того, они даже расширяются в тех регионах, где это применялось ранее, но по другим принципам», — сказала Булгакова.

Ранее в этот день стало известно, что семь регионов России будут использовать систему онлайн-голосования на выборах 11 сентября. Так, дистанционная процедура утверждена в Калининградской, Курской, Новгородской, Томской, Калужской, Псковской и Ярославской областях.