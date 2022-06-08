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В Минстрое призвали бороться с потребительским терроризмом

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Профессиональному сообществу следует вернуться к обсуждению феномена «потребительского терроризма» при передаче квартир покупателям в новостройках. Об этом замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил на заседании комиссии по жилищной политике общественного совета при ведомстве.

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«Хочу обратить внимание на проблематику так называемого потребительского терроризма, когда юридические структуры, по сути, беря доверенность у граждан, начинают до нитки раздевать наших застройщиков», — сказал Стасишин.

Также он отметил, что девелоперы вынуждены тратить на разбирательства миллиарды рублей. Деятельность таких организаций не имеет отношения к недостаткам в новых домах.

При приемке квартир в новых домах дольщики имеют право при выявлении недостатков качества строительства потребовать от девелопера денежное возмещение. «Потребительским терроризмом» занимаются недобросовестные компании, убеждающие граждан попытаться нажиться на девелопере, когда реальных недостатков в доме нет.

Как сообщали ранее «Известия», в мае доля спроса на загородное жилье в России рекордно выросла, в части крупных городов за май и первую неделю июня она превысила уровень интереса к многоквартирным домам.

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