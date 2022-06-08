В Минстрое призвали бороться с потребительским терроризмом

Профессиональному сообществу следует вернуться к обсуждению феномена «потребительского терроризма» при передаче квартир покупателям в новостройках. Об этом замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил на заседании комиссии по жилищной политике общественного совета при ведомстве.

«Хочу обратить внимание на проблематику так называемого потребительского терроризма, когда юридические структуры, по сути, беря доверенность у граждан, начинают до нитки раздевать наших застройщиков», — сказал Стасишин.



Также он отметил, что девелоперы вынуждены тратить на разбирательства миллиарды рублей. Деятельность таких организаций не имеет отношения к недостаткам в новых домах.



При приемке квартир в новых домах дольщики имеют право при выявлении недостатков качества строительства потребовать от девелопера денежное возмещение. «Потребительским терроризмом» занимаются недобросовестные компании, убеждающие граждан попытаться нажиться на девелопере, когда реальных недостатков в доме нет.

Как сообщали ранее «Известия», в мае доля спроса на загородное жилье в России рекордно выросла, в части крупных городов за май и первую неделю июня она превысила уровень интереса к многоквартирным домам.