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Спрос на загородные дома в России рекордно подскочил

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Доля спроса на загородное жилье в России рекордно выросла, в части крупных городов за май и первую неделю июня она превысила уровень интереса к многоквартирным домам. Об этом «Известиям» в среду, 8 июня, заявил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

В среднем по стране показатель в мае вырос до 29,3%, при этом вторичной недвижимостью интересовались 41,2% россиян, а новостройками — 29,5%. Для сравнения в мае прошлого года доля спроса на загородную недвижимость была на уровне 16,8%, сообщил он.

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«Мы впервые отмечаем такой рекордный рост доли заявок на покупку загородной недвижимости. Он оправдан сложившейся ситуацией: возобновилась выдача сельской ипотеки, произошло расширение льготных программ кредитования, значительно вырос объем предложения и дисконт при продаже объектов», — рассказал Сауков.

Основной запрос сейчас на бюджетные варианты земельных участков, дач и домов, ожидаемый бюджет покупки стал ниже в среднем на 5–10%, подчеркнул он.

Максимальную долю спроса на загородную недвижимость в мае эксперты федеральной компании «Этажи» зафиксировали в Кемерово (52%), Иркутске (42%), Нефтеюганске (40%), Тюмени (37%) и Хабаровске (35%). В Санкт-Петербурге и Москве доля интереса к загородной недвижимости в общем потоке заявок 22% и 24% соответственно.

«Рынок загородной недвижимости в ближайшее время будет более стабилен, поскольку доступность квадратного метра в собственных домах, как правило, в 1,2–2 раза ниже, чем в квартирах, и это привлекает в этот сегмент все больше тех покупателей, которые хотят существенно улучшить свои жилищные условия. В части городов собственный дом можно приобрести по цене 1–2 комнатной квартиры», — заключил Сауков.

Накануне директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын сообщил «Известиям» о росте на 64% с начала июня 2022 года спроса на загородное элитное жилье в Московском регионе.

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