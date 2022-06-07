Спрос на загородные дома в Подмосковье вырос на 64%

С начала июня 2022 года по сравнению с апрелем-маем спрос на загородное элитное жилье в Московском регионе вырос на 64%. Об этом «Известиям» заявил директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын.

По итогам мая 2022 года продажи элитной загородной недвижимости в Подмосковье упали на 53%, напомнил он.

Снижение активности рынка наблюдается с начала февраля. Самое существенное падение произошло в марте и апреле — на 71% и 84% соответственно, добавил Колосницын. Начало июня, по его мнению, показывает стабилизацию и восстановление спроса.

В краткосрочной перспективе основные показатели будут зависеть от общей экономической ситуации в РФ. В долгосрочной перспективе спрос будет расти на загородные локации и курортные форматы, полагает Колосницын.

«Это произойдет на фоне введенных санкций и закрытых границ», — заключил он.

В конце мая эксперты федеральной компании «Этажи» сообщали «Известиям» о том, что в крупных российских городах зафиксирован бум спроса на загородные дома, дачи и земельные участки. Самый высокий спрос оказался в Москве, где количество запросов на покупку загородной недвижимости по сравнению с аналогичным периодом апреля в мае увеличилось вдвое.

На втором месте расположился Ростов-на-Дону, там число заявок на поиск загородной недвижимости в нем выросло на 48%. На третьем — Воронеж, где спрос вырос на 14%.