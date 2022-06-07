Реклама
Прямой эфир
Экономика
Уровень безработицы в РФ в мае достиг минимального исторического уровня
Экономика
Путин сообщил о рисках снижения производства в отрасли черной металлургии
Общество
Синод РПЦ передал крымские епархии УПЦ в подчинение патриарху Кириллу
Политика
Госдума приняла законопроект о неисполнении постановлений ЕСПЧ в РФ
Авто
УАЗы и Lada получат китайские ABS
Общество
Шойгу объявил об открытии автомобильного сообщения с Крымом по материку
Мир
ВС РФ за 10 дней уничтожили 51 единицу поставленной Киеву иностранной техники
Экономика
Спрос на загородные дома в Подмосковье вырос на 64%
Общество
Минпросвещения не откажется от традиционной системы обучения в школах
Экономика
Правительство выделит 500 млн рублей на рекламу российских брендов
Мир
На Украине исключат из школьной программы «Войну и мир»

Спрос на загородные дома в Подмосковье вырос на 64%

0
Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С начала июня 2022 года по сравнению с апрелем-маем спрос на загородное элитное жилье в Московском регионе вырос на 64%. Об этом «Известиям» заявил директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын.

Всем у дачи: спрос на самые дешевые дома и участки вырос на 30%
Как высокий интерес к недорогим объектам скажется на ценах

По итогам мая 2022 года продажи элитной загородной недвижимости в Подмосковье упали на 53%, напомнил он.

Снижение активности рынка наблюдается с начала февраля. Самое существенное падение произошло в марте и апреле — на 71% и 84% соответственно, добавил Колосницын. Начало июня, по его мнению, показывает стабилизацию и восстановление спроса.

В краткосрочной перспективе основные показатели будут зависеть от общей экономической ситуации в РФ. В долгосрочной перспективе спрос будет расти на загородные локации и курортные форматы, полагает Колосницын.

«Это произойдет на фоне введенных санкций и закрытых границ», — заключил он.

В конце мая эксперты федеральной компании «Этажи» сообщали «Известиям» о том, что в крупных российских городах зафиксирован бум спроса на загородные дома, дачи и земельные участки. Самый высокий спрос оказался в Москве, где количество запросов на покупку загородной недвижимости по сравнению с аналогичным периодом апреля в мае увеличилось вдвое.

На втором месте расположился Ростов-на-Дону, там число заявок на поиск загородной недвижимости в нем выросло на 48%. На третьем — Воронеж, где спрос вырос на 14%.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022