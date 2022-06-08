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Выдачи льготной ипотеки падают в России второй месяц подряд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Спрос россиян на льготные жилищные кредиты резко вырос в марте 2022 года. Так, в первый месяц весны граждане оформили 69,8 тыс. таких договоров на сумму 231,3 млрд рублей. Это на 90% и 86% больше, чем в феврале соответственно, рассказала «Известиям» управляющий директор «Дом.РФ» Светлана Некрасова.

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Она добавила: затем объемы выдачи льготной ипотеки значительно снизились — в апреле показатель составил 122,4 млрд рублей, а в мае — 103,7 млрд рублей.

В апреле спрос на ипотеку снизился из-за сильного роста цен на жилье, повышения ставок и уменьшения реальных доходов населения, сказано в документе ЦБ. Так, в марте ставка по ипотеке с господдержкой составляла 7% годовых, условия по ней скорректировали только с 1 апреля — ставку повысили до 12%, а действие программы продлили до конца года. В дальнейшем ставку по такой ипотеке с 1 мая уменьшили до 9%.

В банках подтвердили тенденцию. Объем выдачи льготной ипотеки вырос в марте, но тогда частично реализовался будущий спрос, отметили в Абсолют Банке. Показатели вряд ли повысятся до того, как ставку по программе снова скорректируют до 7%, считает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Он ожидает изменения условий до этого уровня уже к концу июня.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: Ушли в обрыв: спрос на льготную ипотеку падает второй месяц подряд

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