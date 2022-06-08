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Совфед одобрил закон о бесплатном проезде в электричках для детей до семи лет

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Члены Совета Федерации в среду, 8 июня, одобрили закон о бесплатном проезде в пригородных электропоездах для детей от пяти до семи лет включительно.

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Согласно пояснительной записке, мера поспособствует справедливости правил проезда для детей на любом общественном транспорте, что обеспечит большую мобильность пассажиров.

«Принятие законопроекта станет дополнительной мерой поддержки семей с детьми. В каком бы регионе ни жил малыш, до семи лет у него будет бесплатный проезд в электричке», — заявлял председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Законопроект был внесен в Госдуму 25 марта группой сенаторов и депутатов. Его приняли во всех трех чтениях, проходивших 17 мая и 7 июня. Теперь закон предстоит подписать президенту России Владимиру Путину.

По действующему законодательству, проезд детей от 5 до 7 лет в поездах пригородного сообщения должен оплачиваться в полном объеме. Вместе с тем на территории 48 субъектов РФ предусмотрена скидка в размере от 50 до 75% от действующего тарифа для этой категории граждан.

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