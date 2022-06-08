Совфед одобрил закон о бесплатном проезде в электричках для детей до семи лет

Члены Совета Федерации в среду, 8 июня, одобрили закон о бесплатном проезде в пригородных электропоездах для детей от пяти до семи лет включительно.

Согласно пояснительной записке, мера поспособствует справедливости правил проезда для детей на любом общественном транспорте, что обеспечит большую мобильность пассажиров.

«Принятие законопроекта станет дополнительной мерой поддержки семей с детьми. В каком бы регионе ни жил малыш, до семи лет у него будет бесплатный проезд в электричке», — заявлял председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Законопроект был внесен в Госдуму 25 марта группой сенаторов и депутатов. Его приняли во всех трех чтениях, проходивших 17 мая и 7 июня. Теперь закон предстоит подписать президенту России Владимиру Путину.

По действующему законодательству, проезд детей от 5 до 7 лет в поездах пригородного сообщения должен оплачиваться в полном объеме. Вместе с тем на территории 48 субъектов РФ предусмотрена скидка в размере от 50 до 75% от действующего тарифа для этой категории граждан.