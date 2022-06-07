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ГД приняла проект о бесплатном проезде в электричках для детей до семи лет

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Госдума во вторник, 7 июня, приняла в III, окончательном чтении законопроект, позволяющий детям дошкольного возраста ездить в электричках бесплатно. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

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«Сейчас только в 48 субъектах федерации предусмотрена частичная стоимость оплаты проезда детей с пяти до семи лет. Им предоставляется скидка от 50 % до 75 % от действующего тарифа. Где такой льготы нет, родители вынуждены платить в полном объеме. Это несправедливо по отношению к семьям с маленькими детьми», — приводятся на сайте слова председателя ГД Вячеслава Володина.

В пояснительной записке к законопроекту указана необходимость «привести к единообразию норму о бесплатном проезде, предоставив пассажирам право бесплатно провозить детей в возрасте до 7 лет включительно в электричках (пригородных поездах) без предоставления отдельного места (для сидения) по аналогии с городским транспортом»

Ранее в этот же день Госдума сразу во II и III чтениях приняла законопроект о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России после 15 марта. В тот день РФ подала заявление о выходе из Совета Европы (СЕ).

Теперь решения российских судов будут ставиться выше постановлений ЕСПЧ. При этом отмечается, что до 1 января 2023 года граждане всё еще смогут получить денежные компенсации по постановлением зарубежного правового ведомства.

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