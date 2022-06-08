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В Кремле прокомментировали резкие посты Медведева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 8 июня, что резкая эмоциональная реакция заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева на ситуацию вокруг Украины объяснима.

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«В данном случае, запись, о которой вы говорите, она от первого лица. Это выражение личного отношения к вражеским проявлениям, с которыми мы сталкиваемся. Такая резкая эмоциональная реакция объяснима», — сказал он.

При этом Песков заявил, что внешнеполитическая позиция России формируется и излагается президентом страны Владимиром Путиным.

Ранее, 7 июня, Медведев объяснил резкость своей риторики в публикациях в Telegram негативным отношением к тем, кто хочет вреда России.

Накануне заместитель председателя Совбеза высказался в мессенджере о шестом пакете санкций Евросоюза против России. Он отметил, что такие меры спровоцируют «пожар мировой революции в экономике». Он также указал, что теперь европейцам придется рыскать по всему миру в поисках нефти на замену российской. При этом они столкнутся с дефицитом отдельных видов топлива и в итоге всё равно будут изобретать «серые» схемы, чтобы получить российское сырье и как-то его оплатить, обойдя собственные санкции.

Медведев зарегистрировал свой Telegram-канал в марте 2022 года. Число его подписчиков превысило 350 тыс. Он регулярно публикует сообщения, связанные с обстановкой в стране, антироссийскими санкциями, комментирует высказывания политиков и др.

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