Медведев объяснил резкость своих высказываний в Telegram

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил резкость своей риторики в публикациях в Telegram негативным отношением к тем, кто хочет вреда России.

«Меня часто спрашивают, почему мои посты в Telegram такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли», — написал он.

Медведев зарегистрировал свой Telegram-канал в марте 2022 года. Число его подписчиков превысило 350 тыс. Он регулярно публикует сообщения, связанные с обстановкой в стране, антироссийскими санкциями, комментирует высказывания политиков и др.

Накануне зампредседателя Совета безопасности высказался в мессенджере о шестом пакете санкций Евросоюза против России. Он отметил, что такие меры спровоцируют «пожар мировой революции в экономике». Он также указал, что теперь европейцам придется рыскать по всему миру в поисках нефти на замену российской. При этом они столкнутся с дефицитом отдельных видов топлива и в итоге всё равно будут изобретать «серые» схемы, чтобы получить российское сырье и как-то его оплатить, обойдя собственные санкции.