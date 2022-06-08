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Россияне тратят на аренду жилья почти половину зарплаты

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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На аренду жилья в среднем по России у граждан уходит 47,2% от их заработной платы. Об этом свидетельствуют данные исследования BusinesStat, с которым «Известия» ознакомились в среду, 8 июня.

В некоторых регионах показатель значительно выше. Например, в Крыму он составляет 75,8%. В целом наиболее низкая доступность съемного жилья фиксируется в регионах с развитым туризмом. Помимо Крыма это Краснодарский край (72,2%), Севастополь (72,8%) и Калининградская область (74,8%).

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Самое дешевое съемное традиционно в северных регионах с высокими зарплатами. Например, в Чукотском автономном округе ставка аренды составляет 24% от средней зарплаты, рассказали аналитики. Далее следует Ненецкий автономный округ с показателем 31,6%.

В Москве и Санкт-Петербурге соотношение средней ставки и медианной заработной платы составляет 63,7% и 55,2%. Москва занимает пятую строчку рейтинга регионов по медианной заработной плате в 2021 году (75,7 тыс. рублей в месяц). При этом в столице самая большая средняя ставка аренды квартиры — 48,2 тыс. рублей в месяц.

5 июня директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова сообщила «Известиям», что в мае этого года по сравнению с апрелем спрос на аренду жилья в России в среднем вырос на 10–12%. Вместе с тем фиксируется рост доли семейных арендаторов, чего раньше не отмечалось.

Она объяснила, что раньше семьи отдавали предпочтение собственному жилью, однако из-за роста ипотечных ставок многие были вынуждены перейти на аренду.

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