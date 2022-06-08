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Подсудимый напал на пристава в суде Ростова-на-Дону

Подсудимый напал на пристава в суде Ростова-на-Дону, его задержали
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Пролетарском суде Ростова-на-Дону подсудимый ранил судебного пристава и конвоира и попытался сбежать. По данным «Известий», подозреваемого удалось оперативно задержать.

Инцидент произошел, когда подсудимого выводили из зала суда. В этот момент он ударил заточкой конвоира, забрал оружие и попытался скрыться.

Оба пострадавших доставлены в больницу.

16 января 2020 года произошла стрельба в мировом суде Новокузнецка. Нападавшим оказался Артем Пакалов. В тот день он прибыл на заседание по делу об умышленном уничтожении его имущества. 45-летний мужчина во время досмотра достал ружье и открыл стрельбу. Тогда погиб один судебный пристав, его коллега был госпитализирован в тяжелом состоянии. Еще одна женщина получила ранение в ногу.

Пакалов был задержан во время перезарядки ружья и помещен под стражу. Ему предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь судебного пристава (ст. 295 УК РФ) и покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ). Расследование в отношении него завершено, дело передано в суд.

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