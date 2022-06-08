Отец режиссера Валерии Гай Германики госпитализирован в Москве

Отец режиссера Валерии Гай Германики, журналист и художник Игорь Дудинский госпитализирован в Москве. Об этом сообщил «Известиям» источник 8 июня.

По его данным, 75-летнего мужчину доставили в одну из столичных больниц по причине развившегося инфекционно-токсического шока. В настоящее время художник находится в тяжелом состоянии, за ним присматривают специалисты.

Игорь Дудинский советский и российский журналист, писатель и художник. Родился 31 марта 1947 года. Был активным участником московской богемной жизни. В 1960-х годах участвовал в диссидентском движении. Является отцом режиссера Валерии Гай Германики.

Ранее, 1 июня, российский актер, звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров опроверг информацию о своей госпитализации. Ранее в тот день Telegram-канал «112» сообщил, что актер сам обратился в кардиоцентр и госпитализирован в Москве. Отмечалось, что в ближайшее время его ждет обследование, после которого медики решат, требуется ли Назарову операция.