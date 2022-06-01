Российский актер, звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров госпитализирован в Москве. Об этом в среду, 1 июня, сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что актер сам обратился в кардиоцентр.

В ближайшее время его ждет обследование, после которого медики решат, требуется ли Назарову операция.

Дмитрий Назаров — российский актер и телеведущий. На его счету больше 40 ролей в кино и на телевидении. Широкую популярность и любовь зрителей ему принесла роль шеф-повара Виктора Баринова в сериале «Кухня». Также снимался в фильмах «Вратарь Галактики», «Дикая лига» и других.