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Захарова назвала слова Зеленского о встрече с Путиным чьим-то планом

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным — «кем-то написанный план». Об этом 8 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Дипломат призвала проверять и выверять все заявления украинской стороны. По мнению представителя российского МИДа, слова Зеленского — «явно кем-то написанные тексты, кем-то написанный план». Высказывание «победы на поле боя» — это навязанное Западом клише, подчеркнула она, так как даже в переводе по-русски так не говорят.

«Это та самая фраза из методички, которая выработана в соответствующих натовских структурах и сейчас распространяется среди тех, кто подчинен или соподчинен альянсу и Штатам», — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

Накануне Зеленский заявил о том, что «победа должна быть достигнута на поле боя», однако он готов к мирным переговорам с российским лидером. По его словам, тупиковая ситуация во взаимоотношениях с РФ не является оптимальным вариантом для Киева, а за спиной Украины переговоров быть не может.

7 июня день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украину нельзя принуждать к заключению невыгодного для нее мирного соглашения. Он счел важным отсутствие давления на Зеленского, когда другие требуют принять невыгодные условия мира, отмечая, что плохие мирные соглашения не соблюдаются долго.

22 мая глава российской переговорной группы помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. О том, что Украина фактически заморозила переговоры, также заявлял 27 мая и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Кроме того, как указали в Кремле в цели спецоперации входят денацификация и демилитаризация Украины. Оба аспекта несут опасность для РФ.

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