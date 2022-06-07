Зеленский подтвердил готовность к переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что «победа должна быть достигнута на поле боя», однако он готов к мирным переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил на видеоконференции, организованной британской газетой Financial Times 7 июня.

Зеленский указал на то, что тупиковая ситуация во взаимоотношениях с РФ не является оптимальным вариантом для Киева.

«Нам нужен постоянный интерес со стороны Запада, западная поддержка суверенитета Украины. За спиной Украины никогда не может быть переговоров», — прокомментировал Зеленский попытки ряда западных стран выяснить условия прекращения огня без участия Киева.

Ранее в этот же день Зеленский признал превосходство Москвы в вооружении и, как следствие, неспособность наступать. Причиной такого исхода событий президент Украины назвал недостаточные объемы поставок вооружений странами Запада. Он также заявил, что западные санкции так и не подействовали на позицию России по Украине, оставив ее неизменной. В этом он увидел вину западных партнеров.

7 июня день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украину нельзя принуждать к заключению невыгодного для нее мирного соглашения. Он считает важным отсутствие давления на Зеленского, когда другие требуют принять невыгодные условия мира, отмечая, что плохие мирные соглашения не соблюдаются долго.

22 мая глава российской переговорной группы помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. О том, что Украина фактически заморозила переговоры, также заявлял 27 мая и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».