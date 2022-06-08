Птенцы редких черношейных лебедей вылупились в Московском зоопарке

В Московском зоопарке появились на свет два птенца редких черношейных лебедей. Об этом говорится 8 июня в сообщении на сайте мэра Москвы.

Птицы живут в гнезде под носом лодки, пришвартованной на берегу Большого Пресненского пруда. После появления птенцов орнитологи переместили их вместе с родителями в крытый вольер, чтобы обезопасить малышей.

Все желающие могут понаблюдать за семьей в павильоне «Птицы и бабочки».

Шея и голова данного вида лебедей насыщенного черного цвета, а остальное оперение белоснежное. Вид занесен в Международную Красную книгу.

«Черношейные лебеди — эндемики Южной Америки, то есть обитают только в пределах конкретного региона. Численность этих красивых грациозных пернатых в природе сегодня относительно стабильна и не вызывает серьезных опасений у орнитологов», — рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В настоящее время в Московском зоопарке есть трое взрослых лебедей этого вида, четверо подросших птенцов и двое крох.

Черношейные оперяются медленнее, чем другие лебеди. Это связано с местом их происхождения: даже в самые холодные месяцы года на юге Южной Америки температура редко опускается ниже нуля. С приходом осени птенцы обзаведутся «взрослым» черно-белым оперением и вернутся на Большой Пресненский пруд.

Черношейные — самые миниатюрные из всего рода лебедей. Их ближайшие родственники могут весить до 10 кг, но масса тела черношейных лебедей варьируется от 3,5 до 6,5 кг.

7 июня стало известно, что в Московском зоопарке появился на свет птенец беркута, занесенного в Красную книгу России. Сейчас в Московском зоопарке живет пять взрослых птиц и недавно вылупившийся птенец.

В конце лета, когда в возрасте трех месяцев птенец начнет вылетать из гнезда, орнитологи с помощью генетической экспертизы перьев смогут определить его пол.

21 марта в Московском зоопарке вылупились три птенца пингвинов Гумбольдта. Данный вид занесен в Международную Красную книгу в категории «уязвимый». Сотрудники зоопарка работают над тем, чтобы сохранить популяцию в неволе.