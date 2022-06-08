Реклама
Прямой эфир
Мир
В Херсонской области будут давать паспорта РФ жителям со всей Украины
Мир
США и Канада заявили об усилении экспортного контроля в отношении РФ
Мир
Экономист предрек ущерб миру из-за санкций против России
Мир
Украина выразила желание приобрести систему ПВО «Железный купол»
Мир
Посольство РФ назвало безответственным передачу США Киеву артиллерии
Мир
США снизят зависимость от урана из РФ с помощью собственного производства
Общество
В Севастополе обезвредили немецкую бомбу времен ВОВ весом 250 кг
Мир
Япония продолжит консультации с РФ по соглашению о морском промысле
Общество
В России создали биобанк зараженных раковыми опухолями тканей
Мир
В «Ростехе» заявили о применении дронов «КУБ» и «Ланцет» в спецоперации
Мир
Премьер-министр Болгарии исключил поставку оружия Киеву

Птенцы редких черношейных лебедей вылупились в Московском зоопарке

0
Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московском зоопарке появились на свет два птенца редких черношейных лебедей. Об этом говорится 8 июня в сообщении на сайте мэра Москвы.

Панда отправляется в Москву

Птицы живут в гнезде под носом лодки, пришвартованной на берегу Большого Пресненского пруда. После появления птенцов орнитологи переместили их вместе с родителями в крытый вольер, чтобы обезопасить малышей.

Все желающие могут понаблюдать за семьей в павильоне «Птицы и бабочки».

Шея и голова данного вида лебедей насыщенного черного цвета, а остальное оперение белоснежное. Вид занесен в Международную Красную книгу.

«Черношейные лебеди — эндемики Южной Америки, то есть обитают только в пределах конкретного региона. Численность этих красивых грациозных пернатых в природе сегодня относительно стабильна и не вызывает серьезных опасений у орнитологов», — рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В настоящее время в Московском зоопарке есть трое взрослых лебедей этого вида, четверо подросших птенцов и двое крох.

Черношейные оперяются медленнее, чем другие лебеди. Это связано с местом их происхождения: даже в самые холодные месяцы года на юге Южной Америки температура редко опускается ниже нуля. С приходом осени птенцы обзаведутся «взрослым» черно-белым оперением и вернутся на Большой Пресненский пруд.

Черношейные — самые миниатюрные из всего рода лебедей. Их ближайшие родственники могут весить до 10 кг, но масса тела черношейных лебедей варьируется от 3,5 до 6,5 кг.

7 июня стало известно, что в Московском зоопарке появился на свет птенец беркута, занесенного в Красную книгу России. Сейчас в Московском зоопарке живет пять взрослых птиц и недавно вылупившийся птенец.

В конце лета, когда в возрасте трех месяцев птенец начнет вылетать из гнезда, орнитологи с помощью генетической экспертизы перьев смогут определить его пол.

21 марта в Московском зоопарке вылупились три птенца пингвинов Гумбольдта. Данный вид занесен в Международную Красную книгу в категории «уязвимый». Сотрудники зоопарка работают над тем, чтобы сохранить популяцию в неволе.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022