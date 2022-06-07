Птенец занесенного в Красную книгу беркута родился в Московском зоопарке

Птенец беркута, занесенного в Красную книгу России, появился на свет в столичном зоопарке. Об этом 7 июня сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что численность беркутов за последние десятилетия заметно снизилась, а на данный момент на территории России в естественных условиях обитает всего 500 пар этих птиц.

Сейчас в Московском зоопарке живет шесть беркутов: пять взрослых птиц и недавно вылупившийся птенец. Он еще очень мал и не вылетает из гнезда, но его можно увидеть: родители с детенышем находятся на старой территории зоосада в отдельном вольере «Беркуты» напротив больших панд. А посмотреть на трех взрослых беркутов можно в павильоне «Скала хищных птиц».

«Зоологи и ветврачи не вмешиваются в жизнь птенца, ограничиваясь лишь наблюдением. Сейчас это принципиально важно, чтобы не вызывать лишнего стресса как у птенца, так и у его родителей. Визиты в вольер ограничиваются уборкой нижнего яруса и доставкой корма», — поделилась генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

В конце лета, когда в возрасте трех месяцев птенец начнет вылетать из гнезда, орнитологи с помощью генетической экспертизы перьев смогут определить его пол.

По информации столичного зоопарка, в природе беркуты живут около 23 лет, максимально известный возраст был зарегистрирован в Швеции — 32 года. В неволе птицы доживают до полувекового возраста. Согласно публикации портала зоосада, последний случай размножения беркутов в питомнике зафиксирован в 2001 году.

30 мая в Московском зоопарке родился ягненок карликовой овцы редкой породы уэссан, выведенной на одноименном острове у берегов Бретани, — самый миниатюрный представитель вида. Малыш здоров, но некоторое время проведет в специальном домике, пока не окрепнет.

В апреле сотрудники зоосада вывели тушканчиков из спячки в холодильных камерах, где они провели последние пять месяцев.

Ранее, 21 марта, в Московском зоопарке вылупились три птенца пингвинов Гумбольдта. Данный вид занесен в Международную Красную книгу в категории «уязвимый». Сотрудники зоопарка работают над тем, чтобы сохранить популяцию в неволе. Подросших птиц впоследствии отправляют в ведущие российские и европейские зоопарки.