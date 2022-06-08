Пресс-секретарь Белого дома перепутала Бразилию и Венесуэлу

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга в Белом доме перепутала Бразилию с Венесуэлой.

Так, журналист попросил пресс-секретаря подтвердить сообщения о том, что президент Бразилии Жаир Болсонару согласился выступить на проводимом США саммите Америк только в случае отсутствия в повестке лидера Соединенных Штатов определенных тем.

Вместо того чтобы ответить на поставленный вопрос, Жан-Пьер стала размышлять о политической ситуации в Венесуэле. В этой стране Штаты признают оппозиционного политика Хуана Гуаидо лидером, вместо официально избранного президента Николаса Мадуро.

«США продолжают признавать Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы», — ответила Жан-Пьер журналисту, тем самым упустив суть вопроса.

Что касается смысла обращения журналиста к пресс-секретарю Белого дома, по данным СМИ, Болсонару хочет, чтобы Джо Байден воздержался от критики вырубки лесов в Амазонии и от предупреждений в адрес бразильского лидера о том, чтобы он не ставил под сомнение надежность избирательной системы латиноамериканской страны.

Жан-Пьер, в свою очередь, заявила, что подтвердить эти сообщения не может, добавив, что представители Гуаидо не будут участвовать в официальной части саммита, но смогут присутствовать на мероприятиях форума.

Предшественница нынешнего пресс-секретаря тоже не раз ошибалась в высказываниях на брифингах. Так, в июне прошлого года Дженифер Псаки едва выговорила фамилию сенатора от штата Аризона демократа Кирстен Синема.

До этого, в феврале, пресс-секретарь также допустила ошибку. Во время брифинга она перепутала Space Force — Космические силы США, созданные в 2019 году, — с президентским самолетом.