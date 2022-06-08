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Канадский подросток арестован за угрозу устроить стрельбу в США

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Фото: Global Look Press/Ray Tang/XinHua
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17-летний подросток из канадского города Миссиссоги в Онтарио был арестован по подозрению в угрозе устроить массовую стрельбу на мероприятии Pride во Флориде (США). Об этом 7 июня сообщало издание The Post Millennial со ссылкой на полицейское управление Уэст-Палм-Бич.

По данным правоохранительных органов, подросток был арестован в Канаде утром в понедельник после международного расследования, в котором участвовали региональная полиция Торонто и Пила, а также ФБР.

Сообщается, что подросток в видеочате Omegle размахивал предметом, похожим на пистолет, а также угрожал застрелить людей мероприятии «Pride on the Block», которое запланировано на воскресенье, 12 июня. Кроме того, по данным полиции, молодой человек утверждал, что якобы живет в районе проведения мероприятия.

Полиция сообщает, что пистолет, показанный на видео, был обнаружен во время ареста в Онтарио, и что канадские власти обвинили подростка в угрозе совершения массовой стрельбы.

Ожидается, что полиция будет добиваться его экстрадиции в США, где уже начато расследование по факту случившегося.

Ранее, 30 апреля, сообщалось, что в результате стрельбы в канадском Брамптоне (провинция Онтарио) один человек был ранен. По предварительной версии, нападение было спланировано.

3 апреля в центре канадского Торонто убили человека. Мужчина погиб из-за множественных колото-резаных ранений, нанесенных неизвестным. Прибывшие на место происшествия медики доставили пострадавшего в больницу, где он позже скончался. Его личность не раскрывается.

Следователи полагают, что на улице произошла ссора, один из мужчин выхватил «острый предмет» и напал на второго.

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