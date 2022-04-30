Один человек пострадал в Канаде в результате стрельбы

В результате стрельбы в канадском Брамптоне (провинция Онтарио) один человек был ранен. Об этом 30 апреля сообщает местный телеканал CTV. Инцидент произошел ранее в субботу на одном из городских перекрестков.

Прибывшие на вызов о стрельбе правоохранители обнаружили на месте стрельбы мужчину с огнестрельными ранениями. Его госпитализировали в критическом состоянии.

Полиция пока никого не задержала. По предварительной версии, нападение было спланировано.

Выясняются подробности произошедшего.

3 апреля в центре канадского Торонто убили человека. Мужчина погиб из-за множественных колото-резаных ранений, нанесенных неизвестным. Прибывшие на место происшествия медики доставили пострадавшего в больницу, где он позже скончался. Его личность не раскрывается.

Следователи полагают, что на улице произошла ссора, один из мужчин выхватил «острый предмет» и напал на второго. Стражи порядка ведут поиск подозреваемого.