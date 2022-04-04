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В центре Торонто убили человека

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В центре канадского Торонто убили человека. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщает телеканал CTV.

Отмечается, что мужчина погиб из-за множественных колото-резаных ранений, нанесенных неизвестным. Прибывшие на место происшествия медики доставили пострадавшего в больницу, где он позже скончался. Его личность не раскрывается.

Следователи полагают, что на улице произошла ссора, один из мужчин выхватил «острый предмет» и напал на второго. Стражи порядка ведут поиск подозреваемого.

25 декабря 20-летний молодой человек погиб в результате стрельбы на лестничной площадке жилого дома в районе Лоуренс-Хайтс в Торонто (Канада).

По данным правоохранительных органов, нападавших было несколько. Погибший пытался от них убежать, но был застрелен. Полиция пока никого не задержала, специалисты сейчас изучают записи с камер видеонаблюдения. По другой версии, мужчину застрелили с улицы через окно.

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