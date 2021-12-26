Мужчина погиб после стрельбы в жилом доме в Торонто

Мужчина погиб в результате стрельбы на лестничной площадке жилого дома в районе Лоуренс-Хайтс в Торонто (Канада). Об этом в субботу, 25 декабря, сообщает телеканал CTV News.

Отмечается, что инцидент произошел накануне в пятницу около 21:00 (13:00 мск).

«Прибывшие на вызов в многоквартирный дом полицейские обнаружили на одной из лестничных клеток 20-летнего мужчину с огнестрельными ранениями. Пострадавший был доставлен в больницу, где позже умер», — передает телеканал.

По данным правоохранительных органов, нападавших было несколько. Погибший пытался от них убежать, но был застрелен. Полиция пока никого не задержала, специалисты сейчас изучают записи с камер видеонаблюдения.

По другой версии, мужчину застрелили с улицы через окно.

22 декабря в центре канадской столицы — Оттаве — произошла стрельба, пострадал один человек. Отмечается, что прибывшие на вызов полицейские обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями. Его госпитализировали в критическом состоянии.

За день до этого в канадском городе Дартмут произошла стрельба, от полученных ранений скончался мальчик. По данным региональной полиции Галифакса, ребенок скончался в больнице. Персональные данные о нем не разглашаются.