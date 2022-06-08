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Культуролог оценила переход крымских епархий в подчинение патриарху Кириллу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Переход трех крымских епархий — Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской — в прямое подчинение Московскому патриархату в нынешних реалиях «можно рассматривать как символический и в какой-то мере дипломатический шаг», отметила в беседе с «Известиями» историк и культуролог Наталия Зинович, комментируя соответствующее решение Синода Русской православной церкви.

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Она напомнила, что исторически церкви и епархии тех территорий, которые входили в состав Руси, Российской империи и России, всегда со временем переходили в подчинение Московского патриархата.

Три крымские епархии могли перейти под прямое управление патриарха Московского и всея Руси еще в 2014 году, уверен исполнительный директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев.

«Тогда решили, чтобы не усугублять проблему Крымской православной церкви, оставить ее в подчинении Украины. Однако чья-либо верификация для перехода в подчинение Московского патриархата не требуется, так как Русская православная церковь самостоятельна в принятии решений», — сказал он.

С точки зрения православных служб и обычаев произойдут незначительные изменения: в приходах Крыма в молитвах перестанут упоминать митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, вместо него будут звучать молитвы за патриарха Кирилла, объяснила Зинович.

7 июня Синод РПЦ принял Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное каноническое и административное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Священному Синоду РПЦ. В результате в прямое управление Московской патриархии перешли 389 православных общин полуострова.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Переход приходов: епархии Крыма стали подчиняться патриарху Кириллу

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