Меркель отказалась от мечты о поездке по Транссибирской магистрали

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась от мечты отправиться в путешествие по Транссибирской магистрали. Об этом во вторник, 7 июня, она рассказала в интервью телеканалу Phoenix.

«Раньше мне хотелось проехать по России по Транссибирской магистрали, это теперь лишнее», — сказала она.

28 декабря 2020 года Меркель заявила, что по-прежнему мечтает проехаться через Россию по Транссибирской магистрали.

До этого, в 2017 году, «Российские железные дороги» (РЖД) выразили готовность осуществить мечту Ангелы Меркель о путешествии по Транссибирской магистрали.

Транссибирская железнодорожная магистраль является самой длинной железной дорогой в мире, она соединяет Москву с крупнейшими дальневосточными городами. Ее протяженность составляет более 9 тыс. км.