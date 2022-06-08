Во Франции раскритиковали меры по борьбе с инфляцией в ЕС

Повышение ключевой ставки в рамках борьбы с инфляцией в ЕС может усугубить ситуацию. Об этом «Известиям» заявил директор Центра исследований моделей индустриализации Высшей школы социальных наук (Франция) Жак Сапир.

«Повышение ставки приведет к умеренным последствиям, а может и усугубить ситуацию. На самом деле, при инфляции, вызванной дефицитом, использование традиционных инструментов денежно-кредитной политики не дает особых результатов», — пояснил «Известиям» эксперт.

9 июня управляющий совет Европейского центробанка (ЕЦБ) соберется, чтобы обсудить возможность повышения ключевой ставки впервые с 2011 года. О том, что эту меру могут ввести в июле, ранее говорила председатель ЕЦБ Кристин Лагард.

По словам Сапира, при повышении ключевой ставки нужно учитывать, что уровень инфляции в разных государствах еврозоны отличается.

«С одной стороны, есть страны с относительно низким уровнем инфляции (например, Франция), которые уже находятся на грани экономического спада, а с другой стороны, страны с уже очень высоким уровнем инфляции (более 9%) и относительно высоким ростом ВВП. Никакая ключевая ставка не может быть одинаково оптимальной для стран с уровнем инфляции 5,2% и с более чем 9%», — отметил эксперт.

По его словам, ЕС нужна реформа денежной организации.

«Лучшее, что можно сделать сейчас, это предоставить странам еврозоны право временно устанавливать свои собственные ключевые ставки. То есть, чтобы ЕЦБ делегировал часть своей денежно-кредитной политики другому центральному банку, по крайней мере, на следующие 18 месяцев», — добавил экономист.

В мае инфляция в еврозоне установила исторический максимум, достигнув 8,1% (в годовом выражении). Такие данные опубликовало европейское статистическое ведомство Eurostat. Основным катализатором инфляции в Европе стало подорожание энергоносителей, а впереди еще постепенный запуск эмбарго на российскую нефть.

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