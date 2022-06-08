Средний чек за услуги в малых и средних предприятиях с января по июнь 2022 года увеличился на 27,6%, следует из статистики Корпорации развития МСП, которую проанализировали «Известия».

С 1 января по 31 мая 2022-го малый и средний бизнес заработал 21,3 трлн рублей, рост составил всего лишь 8,6% по сравнению с прошлым годом. В 2021-м выручка достигла 19,6 трлн рублей, прирост к аналогичному периоду 2020-го составил 25%. Средний чек за период с 1 января по 31 мая 2022 года увеличился на 27,6% по сравнению с тем же периодом 2021-го.

Самый большой прирост среднего чека наблюдался в Дальневосточном, Северо-Западном и Приволжском округах, меньше всего ­в Уральском.

Резкое увеличение среднего чека — результат как скачка цен, так и паники со стороны покупателей.

Наиболее значимый рост среднего размера покупки заметен в марте–апреле в торговле, особенно в товарах длительного пользования, а также у малых предприятий, занимающихся строительством и ремонтом, рассказал научный руководитель департамента социологии НИУ ВШЭ Александр Чепуренко.

Несмотря на рост среднего чека, темпы повышения выручки замедлились на 16,4 п.п.

Основными факторами, которые повлияли на выручку МСП в этом году, можно считать постепенное снижение потребительского спроса, дефицит оборотных средств вследствие роста процентных ставок, кассовые разрывы, а также разрыв цепочек поставок и сложности доставки импорта, полагает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

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Купили на вырост: средний чек за услуги МСП увеличился почти на треть