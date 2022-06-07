Минкульт Украины захотел создать в стране совет по «дерусификации»

На Украине планируют создать совещательный орган по декоммунизации и дерусификации страны. Об этом 7 июня сообщило министерство культуры Украины в своем Telegram-канале.

Отмечается, что перед решением о создании такого органа были проведены общественные обсуждения.

«Мы… инициировали создание совещательного органа — Совета при министерстве культуры и информационной политики и Украинском институте национальной памяти, который будет заниматься вопросами дерусификации, декоммунизации и деколонизации», — следует из сообщения.

В частности, под руководством органа планируют проводить демонтаж или перенос памятников, а также других объектов советского прошлого. На местах вопросы поручат регулировать органом местного самоуправления и жителям.

«Органы местного самоуправления в диалоге с обществом должны приходить к общему решению о демонтаже или переносе памятников и других объектов советского прошлого и далее координировать его с Советом», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что данные процессы должны «проходить цивилизованно».

В последнее время власти украинских городов активно сносят памятники и переименовывают топографические названия, связанные с Россией и СССР. Так, в конце апреля, в Харькове был ликвидирован памятник советскому полководцу Георгию Жукову. Также националисты снесли памятник Зое Космодемьянской в Чернигове.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

Новая волна сноса и осквернений памятников на Украине и в некоторых странах Европы началась на фоне проводимой Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса.Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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