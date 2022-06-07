Пенсионер погиб при обстреле Первомайска со стороны Украины

В Первомайке погиб мирный житель 1952 года рождения в результате обстрела города украинскими войсками. Об этом 7 июня сообщило представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Также получила повреждения линия электропередач 35кВ, из-за чего обесточено 31 200 абонентов в населенных пунктах Первомайск, Кировск, Стаханов и прилегающих поселках», — сообщает представительство в Telegram-канале.

СЦЦК зафиксировал обстрел Первомайска в 17:50.

Также 7 июня украинские националисты обстреляли из артиллерийских орудий рынок в Светлодарске во время раздачи жителям гуманитарной помощи. В результате обстрела погибла женщина 1968 года рождения, еще два человека получили ранения.

Ранее в этот день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил об освобождении 97% территории ЛНР. По его словам, сейчас российские войска развивают наступление в направлении Попасной.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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