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Россия приостановила реализацию соглашения с Японией о промысле морских живых ресурсов

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Россия приостановила соглашение с Японией в сфере рыболовства от 1998 года из-за невыполнения Токио финансовых обязательств по этим договоренностям. Об этом во вторник, 7 июня, сообщили в МИД РФ.

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Данная договоренность между странами позволяла на основе взаимных интересов осуществлять японским рыбакам промысел у российских Южных Курил.

«К сожалению, в Токио взяли линию на заморозку полагающихся по Соглашению выплат, затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что соглашение приостановлено российской стороной до выполнения Японией всех своих финансовых обязательств.

В апреле Москва и Токио пришли к соглашению по вопросу квоты на вылов лососевых в 2022 финансовом году. По информации управление рыболовства Японии, страна должна выплатить России от 200 млн до 313 млн иен в зависимости от реального объема выловленной рыбы.

22 апреля Япония впервые с 2003 года обозначила Южные Курилы как «незаконно оккупированные» Россией территории. Такая формулировка указана в «Синей книге по дипломатии», в которой фиксируются важные вехи внешнеполитической деятельности страны.

21 марта Россия отказалась от переговоров с Японией по мирному договору. В качестве ответной меры на действия Токио российская сторона прекратила безвизовые поездки японских граждан на Южные Курилы и вышла из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этих островах.

Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что недружественная политика Японии по отношению к России является причиной невозможности обсуждения подписания мирного договора двух стран.

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