Первый 3D пешеходный переход появился в Москве

В Москве появился первый 3D пешеходный переход. Об этом 7 июня сообщили в Telegram-канале «Про Мой район».

Разметка находится на набережной у главного входа в Северный речной вокзал в Левобережном районе. Ее авторами являются художники студии Mosgraffiti Николай Веселов и Артем Пономарев. Предложение создать такой пешеходный переход было согласовано с Центром организации дорожного движения (ЦОДД).

«Судя по реакции в соцсетях, пока объемная разметка больше пугает водителей, чем впечатляет пешеходов. Превращать городские детали в арт-объекты — ход действительно нестандартный. Но почему нет, если он будет работать? В конце концов, главное — безопасность пешеходов, ведь смертность на дорогах продолжает оставаться большой проблемой мегаполисов», — говорится в публикации.

Ранее, в январе, в Хабаровске впервые установили проекционные пешеходные переходы. Нерегулируемые переходы дооснастили проекторами, которые воспроизводят дорожную разметку на проезжую часть.

Проекторы воспроизводят разметку на любую поверхность. Они включаются ближе к сумеркам. «Зебру» видно даже при выпадении осадков. Проекторы подсвечивают пешеходов в темное время суток. Отмечалось, что в том случае, если устройства покажут себя положительно зимой и во время дождей, их продолжат устанавливать. Такие переходы могут появиться вблизи социальных учреждений.