Реклама
Прямой эфир

Первый 3D пешеходный переход появился в Москве

0
Фото: соцсети/Про Мой район
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве появился первый 3D пешеходный переход. Об этом 7 июня сообщили в Telegram-канале «Про Мой район».

Байкеры в погонах: как ловят нарушителей на двух колесах
«Известия» приняли участие в патрулировании улиц с мотовзводом

Разметка находится на набережной у главного входа в Северный речной вокзал в Левобережном районе. Ее авторами являются художники студии Mosgraffiti Николай Веселов и Артем Пономарев. Предложение создать такой пешеходный переход было согласовано с Центром организации дорожного движения (ЦОДД).

«Судя по реакции в соцсетях, пока объемная разметка больше пугает водителей, чем впечатляет пешеходов. Превращать городские детали в арт-объекты — ход действительно нестандартный. Но почему нет, если он будет работать? В конце концов, главное — безопасность пешеходов, ведь смертность на дорогах продолжает оставаться большой проблемой мегаполисов», — говорится в публикации.

Ранее, в январе, в Хабаровске впервые установили проекционные пешеходные переходы. Нерегулируемые переходы дооснастили проекторами, которые воспроизводят дорожную разметку на проезжую часть.

Проекторы воспроизводят разметку на любую поверхность. Они включаются ближе к сумеркам. «Зебру» видно даже при выпадении осадков. Проекторы подсвечивают пешеходов в темное время суток. Отмечалось, что в том случае, если устройства покажут себя положительно зимой и во время дождей, их продолжат устанавливать. Такие переходы могут появиться вблизи социальных учреждений.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022