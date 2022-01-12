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Первые проекционные «зебры» заработали в Хабаровске

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В Хабаровске впервые установили проекционные пешеходные переходы. Нерегулируемые переходы дооснастили проекторами, которые воспроизводят дорожную разметку на проезжую часть.

Подобные устройства смонтировали на переходах через улицу Запарина, в Студенческом переулке и на Уссурийском бульваре в районе улицы Вострецова.

По словам заведующего сектором управления дорог и внешнего благоустройства Николая Жиракова, которые приводит ИА AmurMedia, в первую очередь оборудование устанавливается там, где фиксировались наезды на пешеходов и наблюдается низкая видимость «зебры».

Проекторы воспроизводят разметку на любую поверхность. Они включаются ближе к сумеркам. «Зебру» видно даже при выпадении осадков. Проекторы подсвечивают пешеходов в темное время суток.

На дооборудование переходов и их подключение было потрачено 1,5 млн рублей. Деньги поступили из городского бюджета. В том случае, если устройства покажут себя положительно зимой и во время дождей, их продолжат устанавливать. Такие переходы могут появиться вблизи социальных учреждений.

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