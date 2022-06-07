Queen выпустит ранее не изданную песню Фредди Меркьюри

Сооснователи группы Queen, гитарист Брайан Мэй и ударник Роджер Тейлор, поделились своими творческими планами, которые порадуют поклонников группы. Как заявили музыканты 4 июня, выступая на концерте, посвященном 70-летнему правлению королевы Елизаветы II на троне, им удалось найти ранее неизданную песню их фронтмена Фредди Меркьюри, которая была записана еще в период работы над альбомом The Miracle 1989 года.

«Это настоящее сокровище от Фредди. Мы вообще забыли об этой песне, но она прекрасна. На самом деле, это настоящая находка. Она нашлась в записях наших репетиций к альбому The Miracle и мы готовимся ее выпустить в сентябре», — рассказал Роджер Тейлор в интервью BBC Radio 2.

Еще в 1988 году, как пишет Variety, работая над 13-м альбомом группы, Фредди Меркьюри рассказывал журналистам, что коллектив записал около 30 песен, но не все они вошли в пластинку. Лишь некоторые из них были записаны на оригинальном альбоме в качестве бонусов.

«Мы много раз сомневались, следует ли обнародовать эту композицию. Но потом, посмотрели, что можно с нею сделать, и решили рискнуть. Это как сшивать маленькие кусочки вместе. Получилась очень красиво и трогательно», — поделился Брайан Мэй.

С момента смерти своего лидера в 1991 году, группа Queen ранее выпускала несколько неизданных песен Фредди Меркьюри, включая альбом 2014 года Queen Forever, состоящий из компиляций некоторых известных композиций. Его выпуск считался последним релизом Queen с Фредди Меркьюри и эпилогом к творчеству группы. Меркьюри скончался от пневмонии, связанной со СПИДом, в 1991 году.

Ранее, 5 июня, сообщалось, что британские знаменитости поздравили королеву Великобритании Елизавету II с 70-летием правления. Трансляцию праздничного концерта в прямом эфире вела вещательная корпорация BBC. Среди поздравивших королеву с платиновым юбилеем были группа Queen, композитор Эндрю Ллойд Уэббер, актер и писатель Стивен Фрай, немецкий композитор Ханс Циммер, бывшая первая леди США Мишель Обама и анимированный медвежонок Паддингтон.

В сентябре 2021 года в лондонском районе Сохо открылся официальный магазин британской рок-группы Queen. Открытие магазина на улице Карнаби-стрит было приурочено к 50-летию коллектива, классический состав которого сложился в 1971 году. В магазине под названием Queen Thе Greatest, который, по задумке, работал только четыре месяца, поклонники группы могли приобрести одежду, виниловые пластинки и даже гитары, подписанные музыкантами.