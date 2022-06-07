Похищавшего китайцев в Санкт-Петербурге мужчину осудили условно

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор гражданину Китая, которого признали виновным в похищении своих же соотечественников. Согласно решению судей от 7 июня подсудимый Хуэй Ван в составе преступной группы вымогал крупную сумму у китайских студентов.

Поскольку обвиняемый предварительно добровольно пошел на сделку со следствием и, согласно подписанным документам, должен был выдать своих сообщников, приговор ему был вынесен достаточно мягкий — семь лет условного наказания, с испытательным сроком в пять лет.

«Учитывая наличие смягчающих обстоятельств, отсутствие отягощающих, а также та помощь, которую он оказал правосудию, суду было предложено назначить наказание условно», — сообщил «Известиям» помощник прокурора Василеостровского района Санкт-Петербурга Игорь Борисов.

Установлено, что Хуэй Ван вместе с четырьмя земляками совершил нападение на троих китайских студентов, которые должны были провести туристическую группу из Китая по определенным ресторанам Санкт-Петербурга. Однако те, в нарушение договоренностей, отвели туристов в совершенно другие заведения.

После этого группа китайцев похитила студентов и увезла их в квартиру на Васильевском острове, где мужчины сначала забрали у учащихся 300 тыс. рублей, а затем начали вымогать более крупную денежную сумму — 100 тыс. юаней (более одного миллиона рублей). Следователи установили, что Ван не был причастен к пыткам молодых людей, а только лишь вымогал у них деньги, поэтому и приговор получил условный.

1 июня сообщалось, что житель Карелии из-за ревности лишил свободы свою 35-летнюю сожительницу, похитил ее и запер в сарае с заколоченными досками окнами и дверями. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по республике, через некоторое время потерпевшей все-таки удалось покинуть место «заключения» и обратиться в правоохранительные органы.