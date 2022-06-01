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Житель Карелии из-за ревности похитил сожительницу и запер ее в сарае

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Фото: Управление СК РФ по Республике Карелия
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Житель Карелии из-за ревности лишил свободы свою 35-летнюю сожительницу, заперев ее в сарае с заколоченными досками окнами и дверями. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по республике.

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По предварительным данным следствия, в мае текущего года 43-летний мужчина насильно усадил свою пассию в автомобиль и вывез ее в другую местность, где и запер в сарае. Однако через некоторое время потерпевшей все-таки удалось покинуть место «заключения» и обратиться в правоохранительные органы.

Следователями в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья).

«В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В марте полицейские задержали в Приморском крае трех участников преступной группировки, которые похищали людей, удерживали их и избивали на протяжении нескольких лет, забирая пенсию.

По информации прокуратуры, один из пленных — похищенный пенсионер — в период заточения скончался. В 2020 году его дочери удалось сбежать из плена, однако долгое время она боялась рассказать о произошедшем. По данному делу было возбуждено уголовно дело.

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