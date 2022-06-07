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Fly Jordan Airlines запустит рейсы из Аммана в Сочи

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Фото: Airlines Inform/Mehmet Mustafa Celik
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Авиакомпания Иордании Fly Jordan Airlines с 26 июня начнет полеты по маршруту Амман — Сочи. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба сочинского аэропорта, отмечая, что это будут первые рейсы по такому маршруту.

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Еженедельные полеты из столицы Иордании запланированы по воскресеньям. Выполняться рейсы будут на Boeing-737-300 вместимостью 140 человек. Время в пути — 2 часа 40 минут.

Руководитель отдела коммуникаций министерства туризма Иордании Лума Хатиб отметила, что российский рынок рассматривается как к перспективному направлению развития туристического трафика.

«Уверены, что новое направление будет востребовано у туристов из Иордании и станет шагом на пути развития туристических потоков между Краснодарским краем и Иорданским королевством», — подчеркнула она.

По словам генерального директора ГК «Аэродинамика», в которую вместе с Анапой и Краснодаром входит аэропорт Сочи, Алексея Старостина, рейсы в Амман открывают новые возможности для развития туристического потенциала российских курортов не только для российских, но и для иностранных туристов. Помимо этого, по его словам, привлечение нового перевозчика поможет аэропорту частично компенсировать потери пассажиропотока по отношению к прошлому году. Так, по его итогам, пассажиропоток превысил 11,1 млн пассажиров, став рекордным за всю историю работы аэропорта, однако в этом году компания спрогнозировала спад на 10%.

В апреле российские авиакомпании сообщили о подготовке к запуску 246 новых маршрутов за границу из регионов со стыковкой в Сочи. На первом этапе речь шла о появлении в продаже билетов по новым маршрутам в Ереван, Каир, Тель-Авив, города Турции (Стамбул, Анталью, Даламан, Бодрум) и Узбекистана (Ташкент, Бухара, Самарканд, Фергана, Ургенч).

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