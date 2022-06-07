МВД начало проверку по факту аварии с певцом Абрамовым

МВД начало проверку по факту аварии со смертельным исходом на Пятницком шоссе у деревни Брехово с участием машины, в которой ехал российский певец Олег Абрамов. Об этом 7 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, водитель автомобиля Porsche не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась и загорелась. В результате ДТП водитель скончался. Абрамова, который был пассажиром, госпитализировали в больницу с травмами.

В настоящее время выясняются причины ДТП.

Об аварии стало известно ранее в этот же день. Абрамов сам сообщил о ней в полицию.

Музыкант-мультиинструменталист Олег Абрамов создает эквиритмичные переводы известных произведений, а также рок-версии российских и советских песен. С 2016 года композиции публикуются в сервисе YouTube.

Отличительной чертой работ артиста является подстройка под характерный стиль оригинального исполнителя.

Согласно Чеду Чайлдерсу, Radio Tapok стал популярным в интернете благодаря русским кавер-версиям песен групп Linkin Park, Rammstein, Sabaton и Twenty One Pilots.

В сентябре 2021 года автомобиль, в котором ехал на выступление российский певец Кай Метов, попал в ДТП в городе Гродно в Белоруссии. Артист был госпитализирован, его выступление было отменено.