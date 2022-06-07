Певец Олег Абрамов попал в смертельное ДТП в Подмосковье

Российский певец Олег Абрамов, выступающий под псевдонимом Radio Tapok, попал в ДТП со смертельным исходом под Москвой. Об этом 7 июня рассказал «Известиям» осведомленный источник.

По его словам, авария произошла на Пятницком шоссе у деревни Брехово.

О ДТП в полицию сообщил сам Абрамов. По словам артиста, автомобиль Porsche, в котором он находился в качестве пассажира, съехал в кювет, после чего загорелся. В результате аварии погиб водитель иномарки.

На месте работали сотрудники ГИБДД и экстренных служб, устанавливается причина ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Музыкант-мультиинструменталист Олег Абрамов создает эквиритмичные переводы известных произведений, а также рок-версии российских и советских песен. С 2016 года композиции публикуются в сервисе You-Tube.

Отличительной чертой работ артиста является подстройка под характерный стиль оригинального исполнителя.

Согласно Чеду Чайлдерсу, Radio Tapok стал популярным в интернете благодаря русским кавер-версиям песен групп Linkin Park, Rammstein, Sabaton и Twenty One Pilots.

В сентябре 2021 года автомобиль, в котором ехал на выступление российский певец Кай Метов, попал в ДТП в городе Гродно в Белоруссии. Артист был госпитализирован, его выступление было отменено.