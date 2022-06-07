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«Уральские авиалинии» отменили рейсы в ряд аэропортов юга России до 30 сентября

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Фото: Global Look Press/Ilya Galakhov
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Компания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в шесть аэропортов юга России на период с 1 июля до 30 сентября. Об этом во вторник, 7 июня, сообщили в официальной группе авиакомпании в соцсети «ВКонтакте».

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Рейсы отменены в аэропорты Краснодара, Симферополя, Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону и Воронежа.

Пассажиры, которые приобрели авиабилеты в указанные аэропорты с вылетом до конца сентября, могут оформить возврат их полной стоимости. У них также есть возможность обменять билеты на ближайшие даты в Минеральные Воды, Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Махачкалу, Владикавказ и Москву. Отмечается, что количество мест ограничено.

Ранее, 4 июня, Росавиация сообщила, что режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортах продлили до 03:45 мск 12 июня. В их число входят аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Закрытие воздушного пространства идет по западной границе с Украиной и Белоруссией на всех высотах в связи с обстановкой в регионе.

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