Болото на месте заброшенного водного аттракциона в Хабаровске осушат

В Хабаровске начались санитарные работы по очистке заброшенного водного аттракциона в парке «Динамо». На его месте образовалось болото. Внутри железной коробки в мутной воде плавает мусор. Администрация города отреагировала на жалобы местных жителей и решила привести территорию в порядок.

Полностью очистить аттракцион от мусора планируется 8 июня. Ремонт и демонтаж аттракциона проведут в рамках программы «Формирование городской среды с привлечением инвестиционных проектов по развитию территории парка», сообщает ИА AmurMedia.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске собственник дороги заплатит 100 тыс. рублей компенсации морального вреда матери ребенка, получившего травмы при падении.