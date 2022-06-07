Собственник дороги в Хабаровске заплатил за падение женщины с ребенком
В Хабаровске Индустриальный районный суд присудил компенсацию морального вреда матери ребенка, получившего травму при падении на скользкой дороге. Иск в суд подал прокурор по обращению местной жительницы, сын которой пострадал.
Установлено, что в январе этого года женщина, держа ребенка на руках, поскользнулась на дороге, в результате ребенок получил травмы. Районный прокурор направил иск о взыскании с собственника дороги компенсации морального вреда в пользу его законного представителя.
В итоги требования прокурора были удовлетворены. С ответчика в пользу пострадавших взыскали 100 тыс. рублей, пишет ИА AmurMedia.