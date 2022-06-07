В Гидрометцентре назвали сроки открытия купального сезона в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал возможные сроки начала купального сезона в Москве.

В беседе с телеканалом «Звезда» в понедельник, 6 июня, специалист пояснил, что вода в водоемах должна прогреться до комфортной для купания температуры.

По его словам, дети могут купаться в водоеме, если температура воды там не менее 22 градусов. Взрослые могут купаться, если вода выше 20 градусов, пишет НСН.

«Конечно, это всё индивидуально — не существует понятия «календарное начало купального сезона»... И в столичных водоемах вода достигнет такой температуры к середине следующей недели», — заявил Вильфанд.

Во второй половине текущей недели, по словам Вильфанда, в Москве погода будет солнечной и поспособствует нагреву воды. Днем температура воздуха в столице составит +28 градусов, ночью будет облачно, облака не позволят водоемам охлаждаться.

Специалист отметил, что вода начнет прогреваться уже 9 июня, пишет сайт kp.ru.

Также 6 июня ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в свою очередь, в эфире «Радио России» отметил, что купальный сезон на юге страны уже был открыт несколько дней назад. Он уточнил, что в настоящее время в средней полосе России вода прогрелась только до 15 градусов, но уже примерно через 10 дней ее температура будет на отметке почти 20 градусов, пишет «Москва 24».

Ранее, 7 июня, Вильфанд рассказал москвичам о погоде в столице к концу недели. Как спрогнозировал синоптик, температура воздуха будет соответствовать показателям второй половины июля. К концу недели в Москве ожидаются ночные температуры +14…+16 градусов, дневные — +24…+27 градусов. Существенных осадков не ожидается.

Такое потепление, по его словам, вызвано тем, что отрог высокого давления перемещается еще дальше к востоку, и Москва окажется в его западной периферии, сообщает телеканал «360». Другим фактором повышения температуры станет насыщенность южных воздушных масс влагой. Однако это также может спровоцировать более облачную погоду, пишет REGNUM.

Ранее сообщалось, что 7 июня в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Днем в Москве воздух прогреется до +21…+23 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +8…+10 градусов.