Российские и сирийские летчики провели совместные военные учения

Служащие Воздушно-космических сил (ВКС) России и Сирийских арабских военно-воздушных сил (ВВС) совместно отработали маневры по отражению авиаударов условного противника, а также провели патрулирование вдоль границ САР.

В тренировочном полете приняли участие экипажи российских самолетов Су-24м, Су-34, Су-35с и сирийских истребителей МИГ-23мл и МИГ-29. Представители РФ стартовали с авиабазы Хмеймим, а их сирийские коллеги — с аэродромов Сейкаль и Думэйр в окрестностях Дамаска.

Согласно сценарию учений, летчики должны были отразить атаку условного противника, нарушившего воздушное пространство страны. После обнаружения целей сирийские военные под прикрытием самолетов РФ открыли огонь из штатных авиационных вооружений. Удары осуществлялись по специальным мишеням, обозначенным светящими авиационными бомбами САБ-250.

«Для каждого летчика психологически тяжело применить оружие впервые. Данные сирийские летчики ни разу не выполняли пуски. Один человек только когда-то раньше пускал. Чтобы преодолеть психологический барьер, нужно это попробовать обязательно, отточить навыки работы с аппаратурой кабины», — отметил пилот Су-35С Антон.

После дневных учений служащие ВВС Сирии также отработали пуски в ночное время. Отмечается, что все стратегические цели были уничтожены.

Кроме того, российские и сирийские летчики провели совместное патрулирование вдоль Голанских высот, а также южной, восточной и северной части Сирийской Арабской Республики.

Подобные учения проводятся регулярно: совместные тренировки не только позволяют отработать сложные маневры и усовершенствовать профессиональные навыки, но также способствуют лучшему взаимопониманию между военными.

Ранее, 7 марта, сирийские военные провели комплексные занятия на специальном полигоне «Джебаб» вблизи столицы Сирии — Дамаска — под руководством российских инструкторов. Бойцы сирийской армии высоко оценили опыт, которым с ними поделилась российская сторона, и назвали его «очень ценным».

14 марта сирийские военнослужащие заявили, что готовы поехать в качестве добровольцев на Донбасс, чтобы помочь России в проведении специальной военной операции по защите мирного населения этого региона. Как объяснили сирийцы, они верны дружбе с Россией и солидарны с ней в борьбе с международным терроризмом.