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Сирийские военные провели учения совместно с российскими инструкторами

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Сирийские военные провели комплексные занятия на специальном полигоне «Джебаб» вблизи столицы Сирии — Дамаска — под руководством российских военных.

Представитель Минобороны РФ в Сирии Алексей Захаров рассказал, что особенность этих учений в том, что все действия происходят в комплексе, одновременно. Это, по словам Захарова, повышает эффективность занятий по сравнению с традиционными формами. Современный общевойсковой бой характеризуется взаимодействием и столкновением разных видов войск в одном месте, и одновременная работа разных подразделений на учениях приближает условия занятий к боевым.

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Подразделения сирийской армии на тренировках изучили новый для них тактический прием — перемещение боевыми тройками. Во время его выполнения необходимо быстро, прикрывая товарищей и ведя огонь по целям, преодолеть три рубежа обороны условного врага. В занятиях приняли участие, в частности, подразделения гранатометчиков, медиков, саперов.

Бойцы сирийской армии высоко оценили опыт, которым с ним поделилась российская сторона, и назвали его «очень ценным». Занятия под руководством российских инструкторов имеют большое практическое значение, заявил сирийский военнослужащий Али Баян.

Во время войны в Сирии бойцы сирийской армии первыми заходили в Дейра аль-Балад — самый мятежный район страны, где они искали и уничтожали боевиков. В тот раз у них были раненные и погибшие. Новая тактика, которой сирийцев учат россияне, поможет в будущем спасти жизни сирийских бойцов, подчеркнул Баян.

Также он добавил, что российские оружие, техника и специалисты спасли его родину. В знак благодарности к российским военным сирийцы нанесли на свою технику символ Z. Как они заявили, они полностью поддерживают проведение специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса и считают, что сирийский опыт сейчас пригодился российским военным, ведущим борьбу с нацизмом на Украине.

Алексей Захаров по итогам учений сирийских подразделений с российскими инструкторами заявил, что действия сирийской армии получили хорошие оценки.

14 марта сирийские военнослужащие заявили, что готовы поехать в качестве добровольцев на Донбасс, чтобы помочь России в проведении специальной военной операции по защите мирного населения этого региона. Как объяснили сирийцы, они верны дружбе с Россией, солидарны с ней в борьбе с международным терроризмом и готовы помочь ей бороться с нацизмом на Украине.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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