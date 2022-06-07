Россия не будет обсуждать статус Херсона и Запорожья с Киевом

В новом соглашении с Украиной, если Киев все-таки пойдет на контакт с Москвой, не будет обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей, так же как закрыт для Москвы вопрос с Крымом и Донбассом. Об этом «Известиям» рассказал высокопоставленный источник в России.

«Москва была готова остановить спецоперацию еще в марте, во время переговоров делегаций в Анталье. Тогда Украина сама предложила нейтральный статус и гарантии безопасности без включения в них Донбасса и Крыма. [президент РФ] Владимир Путин был готов пойти на этот шаг, но на Украину надавил Запад, и потому Киев отозвал свое предложение», — рассказал собеседник «Известий».

По его словам, в новое соглашение РФ с Киевом не будут включены Херсонская и Запорожская области, поскольку подавляющее большинство жителей региона поддерживают Россию.

Как отметил источник, сейчас ведение переговоров невозможно, «пока [украинский лидер Владимир] Зеленский не решит возобновить контакты на уровне переговорных групп».

О том, что Россия и Украина прекратили диалог, стороны сообщили 17 мая. Сначала это подтвердил замглавы МИД РФ, член делегации Андрей Руденко, заявив, что из переговорного процесса вышел Киев. Позже информацию о прекращении диалога не стал опровергать и советник Офиса президента Украины (ОПУ), член делегации Михаил Подоляк.

Напомним, Херсонскую, и часть Запорожской области Украины российские войска, согласно данным Минобороны РФ, взяли под свой контроль в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В регионах уже сформированы временные администрации, которые поддерживают Москву.

В беседе с агентством Reuters от 21 мая Михаил Подоляк исключил какие-либо территориальные уступки и отверг призывы к немедленному прекращению огня.

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В разрядке исключения: будут ли Херсон и Запорожье включены в переговоры РФ и Украины