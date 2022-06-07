У западных инвесткомпаний в России заморожено минимум $17 млрд

Крупнейшие западные инвестбанки и компании держат в России не менее $17 млрд, выяснили «Известия», изучив их годовые и квартальные отчетности на предмет вложений в суверенные российские еврооблигации и корпоративные бумаги эмитентов РФ.

Речь о JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock, Credit Suisse, Deutsche Bank, Barclays, State Street Corporation, Bank of America, HSBC, UBS, Citi Group.

В частности, например, страновой риск Citi Group, который приходится на Россию, составляет $5,4 млрд по итогам 2021 года. В отчете уточняется, что эта цифра не включает в себя примерно $1 млрд наличных и депозитов в Банке России и других финансовых учреждениях, а также $1,8 млрд соглашений об обратном выкупе с различными контрагентами. В сумме вложения Citi Group в РФ составляют порядка $8,2 млрд.

Россия входит в число стран с наибольшим кредитным риском (объемы займов) для Deutche Bank, следует из его годового отчета. Риск составляет €3,6 млрд (или $3,87 млрд).

Кроме того, по данным отчета, финорганизация хранит наличные денежные средства в размере €526 млн ($0,565 млрд) в российских банках, преимущественно — в ЦБ РФ. Суммарно, вложения Deutche Bank в РФ составляют $4,43 млрд.

«Известия» направили запрос в Deutche Bank.

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Безвыходное вложение: у западных инвесткомпаний в РФ заморожено минимум $17 млрд