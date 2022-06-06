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МО РФ: украинские националисты взорвали мост через Северский Донец в Святогорске

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Украинские боевики днем в понедельник, 6 июня, взорвали мост через реку Северский Донец в Святогорске Донецкой Народной Республики (ДНР), чтобы предотвратить отступление своих солдат. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Под натиском российских подразделений отрезанные из-за подрыва моста от основных сил и снабжения остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ бросили военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья», — добавил Конашенков.

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Среди уничтоженных объектов — место сосредоточения поставленных из-за рубежа танков в Киеве

По его словам, в настоящий момент Вооруженные силы России завершают освобождение города Святогорск и окружающей его территории. Около 80 украинских военных беспрепятственно переплыли реку, а солдаты ВС РФ не открывали по ним огонь. Вместо этого Минобороны РФ призвало остальных украинских военных последовать их примеру.

Ранее в этот же день «Известия» опубликовали кадры последствий обстрела со стороны украинских военных населенного пункта Макеевка в ДНР. На видео показано почти полностью разрушенное помещение. Часть его крыши отсутствует, повсюду разбросаны осколки стекол, большая часть стен также рухнула под обстрелами, образовав завалы.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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